Соболенко победила Гауфф и пробилась в финал Australian Open
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Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
25-летняя белоруска четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету американской теннисистки пять эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
В финале Соболенко встретится с победительницей игры между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Australian Open проходит с 14 по 28 января.
Ранее российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open.