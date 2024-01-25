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Соболенко победила Гауфф и пробилась в финал Australian Open

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Кори Гауфф в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Соболенко победила Гауфф и пробилась в финал Australian Open
  • Gettyimages.ru

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

25-летняя белоруска четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету американской теннисистки пять эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В финале Соболенко встретится с победительницей игры между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Australian Open проходит с 14 по 28 января.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open.

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