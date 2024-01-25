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Алькарас поблагодарил своих болельщиков после вылета с Australian Open

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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обратился к своим болельщикам после вылета с Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Алькарас поблагодарил своих болельщиков после вылета с Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Грустно прощаться после поражения, но я очень благодарен за поддержку на этом турнире. До скорой встречи, Австралия!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над испанцем со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в четвертьфинале Australian Open. Таким образом, в следующем раунде он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее Виктор Янчук заявил, что Медведев должен обыграть Зверева в полуфинале Australian Open.

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