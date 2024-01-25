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Жена Карпина: муж не будет бесплатно работать в «Реале» или «Барселоне»

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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопросы своих подписчиков в соцсетях.

«Возглавил бы Валерий Георгиевич бесплатно «Реал» или «Барселону»? Нет. Нельзя обесценивать свой труд», — написала Карпина в соцсетях.

5 ноября 2022 года Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России пробилась в стыки чемпионата мира — 2022, но ФИФА отстранила команду от участия в турнире. Также россиянин тренирует «Ростов».

Ранее жена Карпина сообщила, что летом вместе с детьми переедет в Эстонию.

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