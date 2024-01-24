Калинская: цель на этот год — попадание в топ-20

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала о целях на сезон 2024 года.

«У меня стоит цель на этот год — попадание в топ-20 для начала. И, отыграв эту серию турниров, я стала ближе к ней. Надеюсь, в скором времени рейтинг будет ещё улучшаться», — приводит слова Калинской Sports.ru.

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии россиянка уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.

Благодаря этому достижению Калинская попадёт в топ-50 рейтинга WTA.

Ранее Калинская высказалась о своём выступлении на Открытом чемпионате Австралии.