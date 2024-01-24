Сосулин: Тим Цзю в топе нашего веса, но чего-то сверхъестественного в его боксе не вижу

Чемпион России — 2022 Павел Сосулин проведёт поединок с Фатихом Келешем из Турции в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

«Жду поединок 3 февраля. Я потихонечку и помаленечку подбираюсь к топам, никуда не спешу. Есть даже определённая фан-база людей, которым нравится мой бокс. Мы с моей командой хотим добыть самые престижные пояса.

Естественно, я смотрю на бокс Тима Цзю. Он в топе нашего веса. Плюс Джермелл Чарло. Ничего сверхъестественного в их боксе я не вижу. Это боксёры, у которых есть свои заготовки. Но при должной подготовке можно боксировать со всеми», — сказал Сосулин.

Сосулин в последний раз боксировал по профессионалам в октябре 2023 года, когда в Перми досрочно победил Бахромжона Фозилова из Узбекистана.

Между Сосулиным и Келешем будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг.

Турнир состоится 3 февраля в Серпухове.

Ранее сообщалось, что Петровский из-за травмы не примет участия в турнире «Ночь чемпионов IBA».