Сосулин: Тим Цзю в топе нашего веса, но чего-то сверхъестественного в его боксе не вижу
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«Жду поединок 3 февраля. Я потихонечку и помаленечку подбираюсь к топам, никуда не спешу. Есть даже определённая фан-база людей, которым нравится мой бокс. Мы с моей командой хотим добыть самые престижные пояса.
Естественно, я смотрю на бокс Тима Цзю. Он в топе нашего веса. Плюс Джермелл Чарло. Ничего сверхъестественного в их боксе я не вижу. Это боксёры, у которых есть свои заготовки. Но при должной подготовке можно боксировать со всеми», — сказал Сосулин.
Сосулин в последний раз боксировал по профессионалам в октябре 2023 года, когда в Перми досрочно победил Бахромжона Фозилова из Узбекистана.
Между Сосулиным и Келешем будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг.
Турнир состоится 3 февраля в Серпухове.
Ранее сообщалось, что Петровский из-за травмы не примет участия в турнире «Ночь чемпионов IBA».