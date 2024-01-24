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Фигуристку Симонову экстренно госпитализировали после падения головой об лёд

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Фигуристку Марию Симонову, выступающую в паре с Мартином Бреславским, госпитализировали после падения на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы.
Фигуристку Симонову экстренно госпитализировали после падения головой об лёд
  • РИА Новости

«Её увезли на скорой помощи. Падение было очень тяжёлое и серьёзное», — заявила РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) Нина Мозер.

Партнёр не смог удержать Симонову во время поддержки, она упала с высоты и ударилась головой. Пара смогла завершить программу и получила 42,51 балла.

Но фигуристка не появилась в комнате ожидания оценок после выступления.

Ранее Костылева вернулась на лёд после падения на чемпионате России по прыжкам.

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