Ярошик заявил, что Чехия больше всех в мире протестует против России

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказал мнение, что Чехия больше всех в мире протестует против России.

«Мы, пожалуй, самые большие протестующие против России. Да и вообще во всём мире, как мне кажется», — приводит слова Ярошика Ustecky Denik.

В настоящее время Ярошик считает, что у него не очень много шансов найти работу после тренерской карьеры в России.

22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика. Под его руководством «Оренбург» провёл семь матчей, потерпев пять поражений, одержав одну победу и одну игру сыграв вничью.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о полузащитнике «Коло-Коло» Хорди Томпсоне.