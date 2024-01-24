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Осинькин: матчи на международном уровне обогащают молодых футболистов

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предложении главы УЕФА Александера Чеферина по допуску молодёжных сборных России к соревнованиям.

«Конечно, я только за то, чтобы была возможность играть на международном уровне. Матчи на международном уровне их обогащают, у них появляется дополнительный опыт, они могут себя конкурентно сравнить. Но подробные комментарии по возможностям, которые связаны с политическими моментами, лучше услышать от функционеров», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

По информации The Telegraph, функционер рассматривает такой вариант из-за желания смягчить наказание для российских детей, которые «не должны нести ответственность за то, в чём не виноваты».

Словенец добавил, что отстранение взрослых команд не будет снято до завершения СВО.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч между сборными России и Сербии.

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