Осинькин: матчи на международном уровне обогащают молодых футболистов
«Конечно, я только за то, чтобы была возможность играть на международном уровне. Матчи на международном уровне их обогащают, у них появляется дополнительный опыт, они могут себя конкурентно сравнить. Но подробные комментарии по возможностям, которые связаны с политическими моментами, лучше услышать от функционеров», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.
По информации The Telegraph, функционер рассматривает такой вариант из-за желания смягчить наказание для российских детей, которые «не должны нести ответственность за то, в чём не виноваты».
Словенец добавил, что отстранение взрослых команд не будет снято до завершения СВО.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч между сборными России и Сербии.