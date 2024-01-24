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Овчинников: Ивич сделал мини-революцию в «Краснодаре»

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Начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников прокомментировал выступление «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.
Овчинников: Ивич сделал мини-революцию в «Краснодаре»
  • Gettyimages.ru

«Владимир Ивич вообще сделал мини-революцию в «Краснодаре». Он нашёл компромисс с Сергеем Галицким, поменял стиль игры команды, добавив прагматичности. Нужны трофеи, победы, чтобы создавать историю, привлекать болельщиков», — приводит слова Овчинникова Sport24.

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал Ивича лучшим специалистом Российской премьер-лиги в 2023 году.

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