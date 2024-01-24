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Давила — об игровом времени: мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, что недоволен своим игровым временем после перехода в армейский клуб.

«Доволен ли своим временем? Конечно, нет. Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус», — приводит слова Давилы «Спорт-Экспресс».

Давила перешёл в ЦСКА летом 2023-го. Чилиец подписал контракт на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. 26-летний футболист в сезоне-2023/24 в 18 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал три результативные передачи. 

Ранее агент защитника «Эштрелы» Гаспара подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.

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