Сёмин — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: думаю, что специально разогревают эту тему

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Он ведь ещё не согласился перейти. Я думаю, что специально разогревают эту тему. Вдруг потом ничего не произойдёт», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Как утверждал «Чемпионат», «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит».