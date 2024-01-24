Пономарёв: ЦСКА незаслуженно занимает такое безобразное место

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о положении армейского клуба в турнирной таблице РПЛ.

«ЦСКА незаслуженно занимает такое безобразное место. Восьмое место — не армейский результат. От серебра разделяет небольшое количество очков. Это ерунда! Команда хорошо укомплектована. А в нападение добавил бы пару футболистов», — цитирует Пономарёва ODDS.ru.

Он также подчеркнул, что «Торпедо» практически невозможно вернуться в РПЛ. По его словам, всё будет зависеть от подбора футболистов.

«Если есть хорошие игроки, значит, выполнят задачу. Если нет, значит, будут болтаться в нижней части турнирной таблицы», — добавил Пономарёв.

25 января «ЦСКА» проведёт товарищеский матч против «Торпедо».

«ЦСКА» с 28 очками по итогам 18 туров РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

Ранее в ЦСКА заявили, что Арбузов переходит в «Балтику».