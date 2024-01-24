Третьяк: в России надо создать престижную студенческую лигу, это наше будущее

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о создании престижной студенческой лиги.

«Мы уделяем много внимания юношеским школам и студентам, это очень важно, потому что много юношей по итогу не попадают в хоккей. Поэтому надо развивать студенческие лиги, потому что это наше будущее, это здоровье нашей нации», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Он также подчеркнул, что главной проблемой является отсутствие катков. По его словам, ФХР нужно создать студенческую лигу.

«У Канады, нашего главного соперника, 3 тыс. катков, а у нас 800. Возьмите Финляндию — у них на душу населения больше катков, чем у нас», — добавил Третьяк.

Третьяк принимал участие в заседании комитета по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».

Ранее Третьяк пошутил над своим падением со стула в Госдуме.