Тарханов: у «Балтики» проблема не в молодом тренере, а в уровне исполнительского мастерства

Бывший главный тренер «Енисея» Александр Тарханов высказался о проблемах «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

«Не только «Балтика» будет бороться за выживание, таких команд ещё четыре. У «Балтики» проблема не в молодом тренере. Играет роль не видение тренера, а уровень исполнительского мастерства. Команда Игнашевича все матчи играет хорошо. Даже в некоторых играх не сомневался, что одержат победу, но не везло», — цитирует Тарханова ODDS.ru.

Он также подчеркнул, что руководство калининградского клуба полностью доверяет Сергею Игнашевичу.

25 января «Балтика» проведёт товарищеский матч против «Бораца» из Боснии и Герцеговины.

«Балтика» с 13 очками по итогам 18 туров РПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

Ранее в ЦСКА заявили, что Арбузов переходит в «Балтику».