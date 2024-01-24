Тарханов: у «Балтики» проблема не в молодом тренере, а в уровне исполнительского мастерства
- РИА Новости
«Не только «Балтика» будет бороться за выживание, таких команд ещё четыре. У «Балтики» проблема не в молодом тренере. Играет роль не видение тренера, а уровень исполнительского мастерства. Команда Игнашевича все матчи играет хорошо. Даже в некоторых играх не сомневался, что одержат победу, но не везло», — цитирует Тарханова ODDS.ru.
Он также подчеркнул, что руководство калининградского клуба полностью доверяет Сергею Игнашевичу.
25 января «Балтика» проведёт товарищеский матч против «Бораца» из Боснии и Герцеговины.
«Балтика» с 13 очками по итогам 18 туров РПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).
Ранее в ЦСКА заявили, что Арбузов переходит в «Балтику».