Капелло: если «Реалу» нужна «девятка», то стоит обратить внимание на Холанда

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло посоветовал мадридскому клубу пригласить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Если Мадрид планирует выходить на рынок, то им нужно подумать над тем, есть ли у них центральный нападающий топ-уровня. А у «Реала» его нет. Лучшим вариантом в таком случае будет Холанд», — цитирует Капелло Marca.

В нынешнем сезоне форвард забил 19 голов и отдал пять голевых передач в 22 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Килианом Мбаппе.