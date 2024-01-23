Геркус считает, что Тикнизян сможет заменить Кругового в «Зените»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном переходе защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Почему не поверить? Всё бывает. Если игроку интересно, то переход возможен. Тикнизяна же берут на замену Круговому, правильно? Круговой играл достаточно регулярно. У Тикнизяна, мне кажется, будет не меньше игрового времени, чем у Кругового, а в перспективе может быть и больше. Например, как Караваев», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Локомотиву» €8 млн плюс бонусы за Тикнизяна.