Жулин назвал Валиеву «мадонной фигурного катания»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о фигуристке Камиле Валиевой.

«Мадонной фигурного катания» можно назвать Камилу Валиеву. Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений. А Елизавета Туктамышева у меня вызывает огромное уважение и восхищение. Дай бог, чтобы она каталась как можно дольше!» — цитирует Жулина Sport24.

Валиева подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Ранее Ласицкене заявила, что Валиева старается быть на позитиве в сложный период.