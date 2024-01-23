Pravda: «Славия» отказалась от игры со «Слованом» из-за сыгранного товарищеского матча с «Динамо»
- AFP
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Об этом сообщает портал pravda.sk.
Матч «Славия» — «Слован» должен был состояться 4 февраля в Праге.
По информации источника, руководство пражского клуба приняло решение об отмене встречи со словацкой командой после получения информации о том, что та сыграла с российским клубом.
После 18 туров РПЛ подопечные Марцела Лички набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице.
Ранее Гафин сменил Соловьёва на посту председателя совета директоров «Динамо».