Pravda: «Славия» отказалась от игры со «Слованом» из-за сыгранного товарищеского матча с «Динамо»

Чешская «Славия» приняла решение отказаться от участия в игре со словацким «Слованом» из-за сыгранного товарищеского матча с «Динамо».

Об этом сообщает портал pravda.sk.

Матч «Славия» — «Слован» должен был состояться 4 февраля в Праге.

По информации источника, руководство пражского клуба приняло решение об отмене встречи со словацкой командой после получения информации о том, что та сыграла с российским клубом.

После 18 туров РПЛ подопечные Марцела Лички набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее Гафин сменил Соловьёва на посту председателя совета директоров «Динамо».