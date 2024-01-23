Романо подтвердил возможный переход в «Спартак» форварда «Твенте» Угальде

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде, скорее всего, перейдёт в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Спартак» сделал «Твенте» официальное предложение о покупке костариканца.

По информации источника, стороны пришли к соглашению практически по всем деталям сделки.

В текущем сезоне футболист провёл за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии.