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Романо подтвердил возможный переход в «Спартак» форварда «Твенте» Угальде

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Нападающий «Твенте» Манфред Угальде, скорее всего, перейдёт в «Спартак» в зимнее трансферное окно.
Романо подтвердил возможный переход в «Спартак» форварда «Твенте» Угальде
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Спартак» сделал «Твенте» официальное предложение о покупке костариканца.

По информации источника, стороны пришли к соглашению практически по всем деталям сделки.

В текущем сезоне футболист провёл за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии.

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