Карпов: форвард «Твенте» Угальде близок к переходу в «Спартак»

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде может продолжить карьеру в «Спартаке».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 21-летний форвард сборной Коста-Рики Угальде близок к переходу в столичный клуб.

В текущем сезоне футболист провёл за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии.