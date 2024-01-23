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Карпов: форвард «Твенте» Угальде близок к переходу в «Спартак»

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Нападающий «Твенте» Манфред Угальде может продолжить карьеру в «Спартаке».
Карпов: форвард «Твенте» Угальде близок к переходу в «Спартак»
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 21-летний форвард сборной Коста-Рики Угальде близок к переходу в столичный клуб.

В текущем сезоне футболист провёл за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии.

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