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Рублёв: Синнер играл лучше и заслужил победу

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Рублёв: Синнер играл лучше и заслужил победу
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Я думаю, если вы посмотрите тай-брейк, то там не было ни психологически, ни физически ничего. Были все тяжёлые розыгрыши, где Синнер отыграл офигенно. И я тоже играл хорошо, просто в одном моменте не так агрессивно сыграл, в другом, когда побежал, чуть-чуть подвернул ногу и не успел так быстро вернуться», —  цитирует Рублёва Sports.ru.

По его мнению, Синнер является одним из лучших теннисистов в мире.

«Янник набирает обороты. И у нас получилась очень хорошая игра. Было очень много шансов, брейк-пойнтов. Просто так сложилось сегодня. В итоге Синнер играл лучше и заслужил победу», — сказал он.

Встреча в Мельбурне продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

В полуфинале итальянский теннисист сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Рублёв десятый раз в карьере проиграл в четвертьфинале турнира Большого шлема.

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