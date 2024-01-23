Янчук — о вылете Рублёва с Australian Open: он давал подарки Синнеру по ходу матча

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о вылете российского теннисиста Андрея Рублёва с Открытого чемпионата Австралии.

«В целом матч был упорным. Синнер переиграл Рублёва за счёт того, что оказался более стабильным и чётким. Итальянец сыграл на оплошностях Андрея, наш теннисист немного отдал инициативу. Андрей сам понял, что упустил победу, это повлияло на его дальнейшие действия. Рублёв давал подарки Синнеру по ходу матча», — цитирует Янчука РИА Новости.

Встреча в Мельбурне продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Итальянец десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету россиянина десять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале Синнер сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Соболенко обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал Australian Open.