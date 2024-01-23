Путин заявил, что Пеле был добрым человеком и хорошо относился к России

Президент России Владимир Путин рассказал о знакомстве с легендарным бразильским футболистом Пеле.

Глава государства в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов пообщался с первоклассником Саввой Уваровым, который занимается футболом.

«Кто твой любимый игрок?» — спросил Путин.

«Пеле», — ответил мальчик.

«Не ошибёшься. Я с Пеле был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек… И очень хорошо относился к нашей стране», — приводит слова Путина РИА Новости.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).

Ранее Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу.