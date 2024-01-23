Президент «Барселоны» назвал позором судейство в матче «Реал» — «Альмерия»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике судью на матче «Реала» и «Альмерии».

«То, что произошло на «Бернабеу», является позором. Я думаю, что судейская бригада должна отреагировать на давление, которое оказывалось на арбитров на протяжении всего сезона. Если они не реагируют, это ставит нас в неловкое положение. Произойдет отказ от их обязательств», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу сливочных. Решающий гол забил защитник Дани Карвахаль на 98-й минуте.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, в 19 матчах набрав 48 очков.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Килианом Мбаппе.