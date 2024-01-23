Президент «Барселоны» назвал позором судейство в матче «Реал» — «Альмерия»
«То, что произошло на «Бернабеу», является позором. Я думаю, что судейская бригада должна отреагировать на давление, которое оказывалось на арбитров на протяжении всего сезона. Если они не реагируют, это ставит нас в неловкое положение. Произойдет отказ от их обязательств», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу сливочных. Решающий гол забил защитник Дани Карвахаль на 98-й минуте.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, в 19 матчах набрав 48 очков.
Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Килианом Мбаппе.