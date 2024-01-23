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«Реал» объявил о продлении контракта с Милитао до 2028 года

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«Реал Мадрид» продлил контракт с защитником сборной Бразилии по футболу Эдером Милитао.
«Реал» объявил о продлении контракта с Милитао до 2028 года
  • AP
  • © Jeffrey McWhorter

Как сообщается на сайте мадридского клуба, новое соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до 2028 года.

Защитник играет за «Реал» с 2019 года. Всего на его счету 11 голов и пять голевых передач в 143 матчах за сливочных во всех турнирах.

В составе «галактикос» Милитао выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании, а также один титул чемпиона Испании. В настоящее время он проходит реабилитацию после разрыва крестообразной связки, полученной в начале сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килианом Мбаппе.

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