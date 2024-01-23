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Ротенберг сравнил минское «Динамо» в матче со СКА с раненым зверем

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг не ожидал лёгкой прогулки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».

«Соперник приехал злой и заряженный. Мы говорили игрокам, что это будет раненый зверь, который выйдет как на последний бой. Мы упустили свои шансы, но проявили характер, забросив шайбу», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

По его словам, команда из Санкт-Петербурга уже держит в уме Кубок Гагарина.

«Сейчас определяется состав на плей-офф. Мы за счёт таких игр будем улучшать детали», — добавил Ротенберг.

СКА на своём льду потерпел поражение в овертайме от минского «Динамо» (1:2).

В составе проигравших шайбу забросил Алекс Гальченюк (49-я минута). У победителей отличились Роман Горбунов (34-я), Сэм Энас (65-я).

СКА (73 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» (53) располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Куньлунь» и вышел в плей-офф КХЛ.

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