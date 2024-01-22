Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба признался, что мечтает провести на поле несколько минут на позиции голкипера в официальном матче.

«Мечтаю выйти в качестве вратаря. Чтобы это был Кубок, минута 108-я или 110-я. Хотелось бы и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело. Был бы как Буффон. Потому что нападающие меня сильно недооценивали бы», — заявил Дзюба в эфире Youtube-канала «Локомотива».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

Ранее Дзюба допустил, что может стать актёром после окончания карьеры.





