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Белоруссия готова принять соревнования по пяти видам спорта на Играх дружбы

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Первый заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Дорохович сообщил, что страна готова принять соревнования по пяти видам спорта в рамках Игр дружбы 2024 года.
Белоруссия готова принять соревнования по пяти видам спорта на Играх дружбы
  • Gettyimages.ru
  • © Aliagha Isayev

«Российская Федерация обратилась в наш адрес, чтобы пять видов состоялись в Беларуси. Это академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, современное пятиборье, велотрек, батут. Мы рассматриваем предложение — и готовы участвовать, и болеть за яркие выступления наших спортсменов», — цитирует Дороховича ТАСС.

Летние Игры дружбы 2024 года пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что команды по фиджитал-баскетболу из США, Франции и Испании примут участие в Играх Будущего.

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