Ловчев: Сперцян — хороший игрок, с удовольствием взял бы его в «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что взял бы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в стан красно-белых.

«Сперцян — хороший игрок, с удовольствием взял бы его в «Спартак». Константин Тюкавин не пойдёт — у него отец всю жизнь в «Динамо», плоть от плоти», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Краснодар» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Ранее армянский полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что Сперцяну пора уезжать в Европу.