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Ловчев: Сперцян — хороший игрок, с удовольствием взял бы его в «Спартак»

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что взял бы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в стан красно-белых.
Ловчев: Сперцян — хороший игрок, с удовольствием взял бы его в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сперцян — хороший игрок, с удовольствием взял бы его в «Спартак». Константин Тюкавин не пойдёт — у него отец всю жизнь в «Динамо», плоть от плоти», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Краснодар» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Ранее армянский полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что Сперцяну пора уезжать в Европу.

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