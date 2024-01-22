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Кафельников: Калинская большая молодец, будем болеть за неё

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о победе Анны Калинской над итальянкой Ясмине Паолини в матче Australian Open.
Кафельников: Калинская большая молодец, будем болеть за неё
  • AFP
  • © Lillian SUWANRUMPHA

«Матчи ни Даниила, ни Анны не смотрел. Знаю, что оба выиграли. Одно могу сказать: Аня большая молодец. Это будет её первый четвертьфинал. Обязательно будем болеть за неё и смотреть дальше», — цитирует Кафельникова Sport24.

Калинская одержала победу над Паолини в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.

25-летняя москвичка стала единственной россиянкой, которая дошла до четвертьфинала соревнований, где встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Призовой фонд Australian Open 2024 составляет порядка $57,8 млн.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал россиянина Даниила Медведева порядочным теннисистом и человеком.

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