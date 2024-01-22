Джокович — о Медведеве: человек с правильными ценностями
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- © Asanka Brendon Ratnayake
«Хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. Я тоже самого лучшего мнения о нём. Он человек с правильными ценностями. У него отличные отношения с большинством участников тура», — цитирует Джоковича Tennisuptodate.
36-летний серб также назвал Медведева одним из главных соперников за последние пять лет.
Джокович и Медведев 15 раз встречались на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету 27-летнего россиянина пять побед над сербом.
Ранее сообщалось, что Медведев написал «больше сна» на камере после выхода в 1/4 финала Australian Open.