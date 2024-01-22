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Джокович — о Медведеве: человек с правильными ценностями

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович считает россиянина Даниила Медведева порядочным теннисистом и человеком.
Джокович — о Медведеве: человек с правильными ценностями
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

«Хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. Я тоже самого лучшего мнения о нём. Он человек с правильными ценностями. У него отличные отношения с большинством участников тура», — цитирует Джоковича Tennisuptodate.

36-летний серб также назвал Медведева одним из главных соперников за последние пять лет.

Джокович и Медведев 15 раз встречались на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету 27-летнего россиянина пять побед над сербом.

Ранее сообщалось, что Медведев написал «больше сна» на камере после выхода в 1/4 финала Australian Open.

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