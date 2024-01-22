La100: у Месси и тренера сборной Аргентины возник конфликт
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После матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Уругвая (0:2) у Месси возник конфликт с главным тренером Лионелем Скалони, сообщает радио La100.
По информации СМИ, масло в огонь подлила новость о том, что после обидного поражения на своём поле аргентинские футболисты организовали вечеринку в загородном клубе.
Аргентина по итогам шести туров с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может пропустить матч против «Интер Майами» Месси.