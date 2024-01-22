RT в Telegram
Подпишись

La100: у Месси и тренера сборной Аргентины возник конфликт

Короткая ссылка
В сборной Аргентины по футболу разгорается очередной скандал с участием нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.
La100: у Месси и тренера сборной Аргентины возник конфликт
  • AFP
  • © ALEJANDRO PAGNI

После матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Уругвая (0:2) у Месси возник конфликт с главным тренером Лионелем Скалони, сообщает радио La100.

По информации СМИ, масло в огонь подлила новость о том, что после обидного поражения на своём поле аргентинские футболисты организовали вечеринку в загородном клубе.

Аргентина по итогам шести туров с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может пропустить матч против «Интер Майами» Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить