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Зуев: Слуцкий — топ-тренер для России

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Бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Александр Зуев назвал наставника «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого топ-тренером для России.
Зуев: Слуцкий — топ-тренер для России
  • РИА Новости

«Топ-тренер для России. Все цепляются за неудачу в «Рубине», но это не очень справедливо, тогда не было спортивного принципа. Весь костяк, лидеры уехали. Мы тогда пострадали больше всех в лиге. Понятно, что могли остаться. Но на Слуцкого так все накинулись, якобы виноват только он. Все почему-то забыли о его предыдущих заслугах», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Слуцкий в 2016 году совмещал должности в сборной России и ЦСКА. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2016. Во главе армейского клуба он выиграл три титула чемпиона России.

Ранее Слуцкий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

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