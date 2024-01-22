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Стали известны все участницы женских четвертьфиналов на Australian Open

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Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Австралии в женском разряде.
Стали известны все участницы женских четвертьфиналов на Australian Open
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

В первых матчах 1/4 финала турнира россиянка Анна Калинская проведёт матч с китаянкой Чжэн Циньвэнь, а белоруска Арина Соболенко встретится с чешкой Барборой Крейчиковой. 

Американка Кори Гауфф сыграет с украинкой Мартой Костюк, а чешка Линда Носкова — с украинкой Даяной Ястремской.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Анны Калинской над итальянкой Ясмине Паолини в матче Australian Open.

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