Стали известны все участницы женских четвертьфиналов на Australian Open
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В первых матчах 1/4 финала турнира россиянка Анна Калинская проведёт матч с китаянкой Чжэн Циньвэнь, а белоруска Арина Соболенко встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.
Американка Кори Гауфф сыграет с украинкой Мартой Костюк, а чешка Линда Носкова — с украинкой Даяной Ястремской.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Анны Калинской над итальянкой Ясмине Паолини в матче Australian Open.