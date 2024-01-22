Сухина: судейство соответствует уровню игры в РПЛ

Бывший футбольный арбитр Станислав Сухина высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Судейство соответствует уровню игры. Может, я просто слишком давно в судействе, но раньше было понятнее: получил двойку — пропускаешь месяц. Ещё одну — два месяца. Третью — конец твоего сезона. А сейчас ты навалил, весь мир уверен, что это ошибка и безобразие, а в следующем туре ты главный арбитр одного из матчей», — цитирует Сухину «Чемпионат».

По его словам, присутствуют сложности с количеством и качеством судейства.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате России. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что отсутствие системы видеопомощи арбитрам в Футбольной национальной лиге положительно влияет на работу судей.