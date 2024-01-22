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Промес полетит со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, несмотря на слухи об экстрадиции

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Нидерландский нападающий московского «Спартаке» Квинси Промес в составе красно-белых отправится на зимние тренировочные сборы в Объединённые Арабские Эмираты.
Промес полетит со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, несмотря на слухи об экстрадиции
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает РИА Новости, 32-летний нидерландец находится вместе с командой в аэропорту Шереметьево, откуда вылетит в ОАЭ.

По данным СМИ, нападающий может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его пребывании на территории страны.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

В нынешнем сезоне Промес забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль сообщил, что останется в московском клубе.

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