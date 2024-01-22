RT в Telegram
Подпишись

Морозова: меня огорчил ранний вылет Самсоновой с Australian Open

Короткая ссылка
Многократная чемпионка СССР по теннису Ольга Морозова считает, что Людмила Самсонова была способна более успешно выступить на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Меня поразил ранний вылет Самсоновой. Конечно, огорчает, что она проиграла уже в первом круге. Покрытие в Австралии быстрое, как она любит. У Самсоновой особый характер, она любит играть в очень скоростном темпе, и, когда это не получается, она проигрывает», — цитирует Морозову «Матч ТВ».

По её мнению, Самсоновой «нужно прогрессировать тактически».

«У неё есть все удары высокого уровня, которые только существуют в теннисе. Нужно разобраться, как ими пользоваться и когда», — сказала Морозова.

Самсонова занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 25-летняя спортсменка проиграла в матче первого круга 442-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (3:6, 4:6).

Ранее Андреева заявила, что извлечёт урок из поражения на Australian Open.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить