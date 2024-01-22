Морозова: меня огорчил ранний вылет Самсоновой с Australian Open

Многократная чемпионка СССР по теннису Ольга Морозова считает, что Людмила Самсонова была способна более успешно выступить на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Меня поразил ранний вылет Самсоновой. Конечно, огорчает, что она проиграла уже в первом круге. Покрытие в Австралии быстрое, как она любит. У Самсоновой особый характер, она любит играть в очень скоростном темпе, и, когда это не получается, она проигрывает», — цитирует Морозову «Матч ТВ».

По её мнению, Самсоновой «нужно прогрессировать тактически».

«У неё есть все удары высокого уровня, которые только существуют в теннисе. Нужно разобраться, как ими пользоваться и когда», — сказала Морозова.

Самсонова занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 25-летняя спортсменка проиграла в матче первого круга 442-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (3:6, 4:6).

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