Морозова: меня огорчил ранний вылет Самсоновой с Australian Open
«Меня поразил ранний вылет Самсоновой. Конечно, огорчает, что она проиграла уже в первом круге. Покрытие в Австралии быстрое, как она любит. У Самсоновой особый характер, она любит играть в очень скоростном темпе, и, когда это не получается, она проигрывает», — цитирует Морозову «Матч ТВ».
По её мнению, Самсоновой «нужно прогрессировать тактически».
«У неё есть все удары высокого уровня, которые только существуют в теннисе. Нужно разобраться, как ими пользоваться и когда», — сказала Морозова.
Самсонова занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 25-летняя спортсменка проиграла в матче первого круга 442-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (3:6, 4:6).
Ранее Андреева заявила, что извлечёт урок из поражения на Australian Open.