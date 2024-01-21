Хомуха: ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о проблемах армейцев в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На сегодняшний день ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах. Тем более мы видим, насколько активны «Зенит» и «Краснодар»: футболисты приобретаются, состав усиливается», — заявил Хомуха Legalbet.

ЦСКА с 28 очками по итогам 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (36) — второй. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Первый сбор красно-синих в ОАЭ продлится с 14 по 26 января. Второй и третий пройдут в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Ранее ЦСКА провёл товарищеский матч с оманским клубом «Сохар» на зимнем сборе в Абу-Даби (ОАЭ).