Мусаев: мне не потребуется много времени для адаптации в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что ему не потребуется много времени для адаптации в новой команде.

«С такими мастерами много времени не надо. Вокруг только хорошие футболисты, поэтому долго адаптироваться не надо. Вообще, прекрасно себя тут ощущаю, мне всё нравится», — заявил Мусаев «Матч ТВ».

19 декабря 2023 года Мусаев перешёл из «Балтики» в ЦСКА. Он подписал контракт с московским клубом до июня 2028 года.

В текущем сезоне Мусаев провёл за «Балтику» 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возвращении Мусаева.