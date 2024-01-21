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Мусаев: мне не потребуется много времени для адаптации в ЦСКА

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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что ему не потребуется много времени для адаптации в новой команде.
Мусаев: мне не потребуется много времени для адаптации в ЦСКА
  • РИА Новости

«С такими мастерами много времени не надо. Вокруг только хорошие футболисты, поэтому долго адаптироваться не надо. Вообще, прекрасно себя тут ощущаю, мне всё нравится», — заявил Мусаев «Матч ТВ». 

19 декабря 2023 года Мусаев перешёл из «Балтики» в ЦСКА. Он подписал контракт с московским клубом до июня 2028 года.

В текущем сезоне Мусаев провёл за «Балтику» 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. 

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возвращении Мусаева.

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