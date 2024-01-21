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Менеджер Копылова опроверг слухи о его бое на UFC 298

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Александр Скаредин, менеджер российского бойца Романа Копылова, рассказал, что его клиент ещё не подписал контракт на бой с Энтони Эрнандесом.
Менеджер Копылова опроверг слухи о его бое на UFC 298
  • Gettyimages.ru

«Мы знаем о такой ситуации, разговариваем о возможности выступления Романа, но конкретики нет. Роман находится в лагере, он готов вылететь в США в любое время, но пока это не соответствует действительности. Этот вариант мы будем прорабатывать, он в наших интересах», — цитирует Скаредина Metaratings.ru.

21 января стало известно, что Алискеров снялся с боя против Эрнандеса на UFC 298 из-за инфекции.

Алискеров и Эрнандес должны были встретиться 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

На счету Копылова 12 побед и два поражения в MMA. У Эрнандеса — 16 побед и два поражения.

Ранее Дю Плесси победил Стрикланда и стал чемпионом UFC в среднем весе.

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