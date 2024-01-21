Бивол — о победе Бетербиева над Смитом: если честно, я не был удивлён итогом боя

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о победе российского бойца Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом.

«Конечно, я посмотрел бой. Если честно, то я не был удивлён итогом боя. Как я и ожидал, Бетербиев был хорош. Я не увидел ничего нового. Бетербиев силён, как и раньше. Он хорошо сделал свою работу. Я просто чувствовал, что Артур должен победить. И он победил, это не стало неожиданностью», — сказал Бивол Matchroom Boxing.

14 января Бетербиев одолел Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

В середине января тренер Бивола заявил, что боксёр подписал контракт на бой с Бетербиевым. На счету 33-летнего непобеждённого спортсмена 21 победа (11 нокаутом).

Ранее Бетербиев объяснил, почему раскритиковал Бивола за слова о подписанном предварительном контракте на поединок против него.