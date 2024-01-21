RT в Telegram
Подпишись

Чесноков считает, что Хачанов дал бой Синнеру в матче Australian Open

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение касательно выступления российского теннисиста Карена Хачанова в матче с итальянцем Янником Синнером.
Чесноков считает, что Хачанов дал бой Синнеру в матче Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Синнер на этом турнире играет просто потрясающе, он сносит соперников одного за другим. Для меня он реальный претендент на титул. Карен сумел дать ему бой, и хотя счёт был 0-3, победа не была лёгкой для Синнера», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что у Хачанова была возможность выиграть второй сет, но он не смог ею воспользоваться.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты и завершилась со счётом 4:6, 5:7, 3:6.

Итальянский теннисист сделал восемь подач навылет против семи у 27-летнего россиянина, а также допустил три двойные ошибки, в то время как соперник не совершил ни одной.

Таким образом, Хачанов вылетел с Australian Open.

В четвертьфинале Синнер встретится с Андреем Рублёвым.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее Рублёв высказался о своей победе над австралийцем Алексом де Минором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить