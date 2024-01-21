Рублёв — о матче с де Минором: сказал себе, что умру, но сделаю всё возможное

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей победе над австралийцем Алексом де Минором.

«Два дня назад я выразил надежду на то, что мы покажем отличную игру и зрители получат от неё удовольствие. Теперь я жалею об этом, потому что не ожидал, что это будет настолько «отлично». По ходу встречи я говорил себе: «Нет, я сегодня умру, но сделаю всё возможное», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Россиянин одержал победу над де Минором со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Продолжительность игры составила 4 часа 12 минут.

В следующем раунде Рублёв встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее стало известно, что 16-летняя россиянка Андреева проиграла Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open.