Рублёв — о матче с де Минором: сказал себе, что умру, но сделаю всё возможное
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«Два дня назад я выразил надежду на то, что мы покажем отличную игру и зрители получат от неё удовольствие. Теперь я жалею об этом, потому что не ожидал, что это будет настолько «отлично». По ходу встречи я говорил себе: «Нет, я сегодня умру, но сделаю всё возможное», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Россиянин одержал победу над де Минором со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Продолжительность игры составила 4 часа 12 минут.
В следующем раунде Рублёв встретится с итальянцем Янником Синнером.
Ранее стало известно, что 16-летняя россиянка Андреева проиграла Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open.