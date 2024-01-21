Янчук: Рублёв — герой, пятый сет с де Минором показал его класс

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе Андрея Рублёва над австралийцем Алексом де Минором в матче Открытого чемпионата Австралии.

«Рублёв — молодец! Я бы даже назвал его героем. Уступал по счёту, атмосфера была в пользу де Минора. Матч был равный, упорный и интересный. Уровень Рублёва выше, чем у соперника, но фактор трибун сегодня был на стороне де Минора. Пятый сет показывает его класс», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Россиянин одержал победу над де Минором со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Продолжительность игры составила 4 часа 12 минут.

В следующем раунде Рублёв встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее стало известно, что 16-летняя россиянка Андреева проиграла Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open.