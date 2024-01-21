Каррера: если Абаскаль не верит в Джикию, Георгию лучше уйти

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о ситуации касательно защитника Георгия Джикии.

«Если тренер не верит в него, ему лучше уйти. У него есть качества, чтобы играть в любой команде, если он в отличной физической и психологической форме. Причём не только в России», — приводит слова Карреры Metaratings.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» готово предложить защитнику контракт с зарплатой не выше, чем €1,5 млн в год.

Россиянин в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее агент Сафонов заявил, что «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией.