Роналду: «Золотой мяч» и премия ФИФА The Best теряют авторитет и доверие

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о ценностях индивидуальных наград в футболе.

«Что я думаю о «Золотом мяче» и награде The Best от ФИФА? Я думаю, эти награды в каком-то смысле теряют свой авторитет. Это не означает, что Месси, Холанд или Мбаппе не заслуживают их. Просто я больше не верю в эти награды, несмотря на то что я выиграл в номинациях на Globe Soccer Awards», — приводит слова Роналду Record.

15 января стало известно, что Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. Форвард получил награду третий раз в карьере, ранее он был удостоен этого ценного приза в 2019 и 2022 годах.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Месси закономерно признан лучшим игроком года по версии ФИФА.