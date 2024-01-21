Копылов: предложим свою кандидатуру вместо Алискерова

Российский боец UFC Роман Копылов сообщил, что готов заменить Икрама Алискерова в поединке против американца Энтони Эрнандеса на турнире UFC 298.

«Да, я готов выйти на замену. Займёмся эти вопросом и будем предлагать свою кандидатуру. Хорошая возможность одержать победу и оказаться в топ-15 лучших бойцов дивизиона», — цитирует Копылова MMA.Metaratings.ru.

21 января стало известно, что Алискеров снялся с боя против Эрнандеса на UFC 298 из-за инфекции.

Алискеров и Эрнандес должны были встретиться 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

На счету Копылова 12 побед и два поражения в MMA. У Эрнандеса — 16 побед и два поражения.

Ранее Дю Плесси победил Стрикланда и стал чемпионом UFC в среднем весе.