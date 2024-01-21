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Bola Sport: Винисиус не перейдёт из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обещания отцу

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, скорее всего, не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Bola Sport: Винисиус не перейдёт из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обещания отцу
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Bola Sport, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бразильскому нападающему. Однако футболист не намерен переходить в стан «красных дьяволов» из-за данного своему отцу обещания.

По информации источника, он пообещал своему отцу, что следующим клубом после «Реала» станет «Фламенго», куда он обязан вернуться.

Винисиус является воспитанником «Фламенго». «Реал» приобрёл его у бразильского клуба в 2018 году.

В нынешнем сезоне футболист провёл за испанскую команду 17 игр во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус выступил против подписания Мбаппе в «Реал».

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