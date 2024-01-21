Sport24: «Зенит» интересуется Хлусевичем, Скопинцевым, Тикнизяном и Горшковым

Санкт-петербургский «Зенит» ищет левого защитника среди игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает Sport24, сине-бело-голубые рассматривают кандидатуры Даниила Хлусевича из московского «Спартака», Дмитрия Скопинцева из столичного «Динамо», Наира Тикнизяна из московского «Локомотива» и Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов».

По информации источника, санкт-петербургский клуб хочет подписать либо защитника с российским паспортом, либо того, кто не будет считаться легионером в РПЛ.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выразил желание, чтобы защитник «Зенита» Данила Круговой присоединился к команде во время зимнего трансферного окна.