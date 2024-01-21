RT в Telegram
Подпишись

Чесноков: у украинки Котляр не было причин не пожать руку Минчевой

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает хорошим знаком обмен рукопожатиями между россиянкой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр.

«Здорово, что это произошло. У украинки не было причин не пожать руку нашей теннисистке, она ничего плохого ей не сделала, никак не оскорбляла. Они же ещё дети, никакого отношения к политике не имеют, здорово, что они это понимают и ведут себя спортивно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он выразил надежду, что у Котляр не будет из-за рукопожатия никаких проблем.

Спортсмены c Украины отказываются приветствовать россиян и белорусов на международных соревнованиях после начала СВО. Минчева и Котляр обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Ранее отец Котляр заявил, что пожать руку Минчевой на Australian Open было ошибкой.







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить