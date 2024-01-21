Чесноков: у украинки Котляр не было причин не пожать руку Минчевой

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает хорошим знаком обмен рукопожатиями между россиянкой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр.

«Здорово, что это произошло. У украинки не было причин не пожать руку нашей теннисистке, она ничего плохого ей не сделала, никак не оскорбляла. Они же ещё дети, никакого отношения к политике не имеют, здорово, что они это понимают и ведут себя спортивно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он выразил надежду, что у Котляр не будет из-за рукопожатия никаких проблем.

Спортсмены c Украины отказываются приветствовать россиян и белорусов на международных соревнованиях после начала СВО. Минчева и Котляр обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Ранее отец Котляр заявил, что пожать руку Минчевой на Australian Open было ошибкой.

















